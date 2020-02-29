الجيش الليبي يسقط 6 طائرات مسيرة تركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية قوله إن “عصابات إرهابية حاولت الهجوم على قوات “الجيش الوطني” باستخدام الطائرات المسيرة وضرب المزيد من الأهداف المدنية”.

وأضاف: “ما زالت عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي”. سبوتنيك المادة السابقة مصر توقع “بالأحرف الأولى” على اتفاق سد النهضة وتأسف لتغيب إثيوبيا المقالة القادمة بشار الجعفري: أردوغان حوّل الجيش التركي إلى ذراع لتنظيم “الإخوان المسلمين”

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