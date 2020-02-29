تحويل (9) أطفال حديثي الولادة بسبب حريق بمخزن مستشفى سعد أبو العلا

التاريخ: 29-فبراير-2020
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كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اندلاع حريق بمخزن مستشفى سعد أبو العلا بالخرطوم رتب إخلاء عدد من الأطفال لمستشفيات أخرى.
وقالت د. خديجة محمد عثمان مدير إدارة المستشفيات بحسب صحيفة المجهر، أن الوزارة شرعت على الفور فى تحويل الاطفال حديثى الولادة وعددهم “9” اطفال موجودين بالحضانات منهم “5” أطفال الى المستشفى السويدى و”3″ أطفال الى مستشفى جعفر بن عوف، وطفل واحد تم تسليمة الى ذوية.
وأشادت د. خديجة بالدور الذي قامت به ادارتا مستشفيي السويدي وجعفر بن عوف. كما ناشد ذوو الاطفال ادارة الدفاع المدنى بوضع خطط لإخلاء المجمعات الطبية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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