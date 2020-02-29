قرار قضائي بترحيل اللاجئين السودانيين بالمانيا إلى البلاد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمدن “براونشفايغ، غوتنقن، هانوفر، اونابورغ، اولدنبورغ، اوسنابروك، واشتادا”، أمراً بترحيل اللاجئين السودانيين بالمانيا إلى بلدهم، واعتمدت نهائياً أحكاماً صدرت من قبل المحاكم الإدارية والمحاكم الأخرى.

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وأكدت مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة المجهر، من ألمانيا أمس، أن السلطات الألمانية اعتمدت القرار القاضي بترحيل اللاجئين السودانيين المقيمين في بلادها إلى السودان، موضحة أن دائرة الأجانب بالمحليات و”الكامبات” ودائرة الجنايات أن القرار صدر بصورة رسمية في بداية فبراير، لافتاً إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمقاطعة “ندرزاكسن”، عممت القرار على المقاطعات السبع، مبيناً أن “ندرزاكسن”، تعد الولاية الأكثر احتضاناً للسودانيين من بقية مقاطعات ألمانيا الـ”16″ كونها كانت قد دعت السودانيين لتقديم طلبات اللجوء فيها.

وطبقاً للقرار الذي تحصلت الصحيفة على نسخة منه، عزت السلطات الألمانية صدور قرارها، لعدم وجود أي موانع أو عوائق تمنع ترحيل السودانيين عقب نجاح ثورتهم وانتفاء أسباب لجوئهم.

وكشف سودانيون مقيمون بألمانيا، أن القرار صدر من أمناء مجالس الشيوخ ومديري الداخلية للولايات الألمانية الـ”16″، وليس أروقة وزارة الخارجية الألمانية، ونوهوا إلى أن التقرير اعتمد على زيارة وزير الخارجية الألماني مؤخراً إلى السودان، واصفين ذلك القرار بـ”المتعجل”| نسبة لغياب تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)