اجتماع حاسم اليوم لمركزية قوى التغيير بشأن المجلس التشريعي

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : أخبار 43 مشاهدة كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً حاسماً اليوم “السبت” بشأن تفاصيل المشاركة في المجلس التشريعي المزمع اعلانه خلال الفترة المقبلة. Advertisements وأكدت المصادر التي تحدثت لصحيفة المجهر امس الجمعة ان الاجتماع سيحسم نسب المشاركة في المجلس التشريعي والخروج برؤية لآخر الترتيبات، وتوقعت المصادر ان يتم سيناريو تقسيم نسبة الـ “67” التي خصصتها الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير على أساس توزيعها بين مكونات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والاقاليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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