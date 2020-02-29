أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 29 فبراير 2020م

التاريخ: 29-فبراير-2020
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تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
الصيحة:
* وزير الطاقة لـ (الصيحة): الإقبال على محطات البنزين التجاري (مدهش)
* إحالة بلاغات طه وعطا المنان وحميدة من (الأراضي) إلى (الثراء الحرام)
* رفع الحد الأدنى للأجور إلى (3) آلاف جنيه
الجريدة:
* التعايشي: المفاوضات لم تفشل وقطعنا 80%
* تجمع المهنيين يهدي شتاينماير خرطة غير معلنة لدخول الثورة محيظ القيادة العامة
السوداني:
* وزير التربية لـ (السوداني): تغيير شامل للمناهج وإعادة (المتوسطة) العام المقبل
* السيادي: اتفاق تمديد الفترة الانتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية
* وزير الطاقة: لا نملك مخزوناً من الوقود وشغالين رزق الأسبوع بالأسبوع
المجهر:
* قرار قضائي بترحيل اللاجئين السودانيين بألمانيا إلى البلاد
* إجلاء الطلاب السودانيين من الصين (الأحد) إلى الامارات
الدار:
* طلب تحويل ملف القتيلتين نسرين ومروة للمحكمة
* تفاصيل جديدة في قضية مقتل حفيد الشيخ الكباشي
* رسمياً.. تحديد موعد نهائي لاجلاء الطلاب السودانيين من مدينة (ووهان) الصينية
* حدث مفجع.. إحراق طفل بالبنزين داخل ملعب خماسيات
* تمثيل جريمة مقتل رجل الأعمال محمد التوم
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للاساس واللغة العربية للثانوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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