أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 29 فبراير 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

الصيحة:

* وزير الطاقة لـ (الصيحة): الإقبال على محطات البنزين التجاري (مدهش)

* إحالة بلاغات طه وعطا المنان وحميدة من (الأراضي) إلى (الثراء الحرام)

* رفع الحد الأدنى للأجور إلى (3) آلاف جنيه

الجريدة:

* التعايشي: المفاوضات لم تفشل وقطعنا 80%

* تجمع المهنيين يهدي شتاينماير خرطة غير معلنة لدخول الثورة محيظ القيادة العامة

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السوداني:

* وزير التربية لـ (السوداني): تغيير شامل للمناهج وإعادة (المتوسطة) العام المقبل

* السيادي: اتفاق تمديد الفترة الانتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية

* وزير الطاقة: لا نملك مخزوناً من الوقود وشغالين رزق الأسبوع بالأسبوع

المجهر:

* قرار قضائي بترحيل اللاجئين السودانيين بألمانيا إلى البلاد

* إجلاء الطلاب السودانيين من الصين (الأحد) إلى الامارات

الدار:

* طلب تحويل ملف القتيلتين نسرين ومروة للمحكمة

* تفاصيل جديدة في قضية مقتل حفيد الشيخ الكباشي

* رسمياً.. تحديد موعد نهائي لاجلاء الطلاب السودانيين من مدينة (ووهان) الصينية

* حدث مفجع.. إحراق طفل بالبنزين داخل ملعب خماسيات

* تمثيل جريمة مقتل رجل الأعمال محمد التوم

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للاساس واللغة العربية للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)