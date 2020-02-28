الجمعة 28 فبراير 2020 بورصة دبي كتب محمد أمين أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشورا جديدا حددت شراء الذهب بسعر البورصة العالمية وبورصة (دبي)، في خطوة لمكافحة التهريب وتشجيع العاملين في الذهب.

Advertisements وجاء في المنشور الصادر أمس، ان الآلية التابعة للوزارة، اصدرت توصية بتحديد السعر بالجنيه السوداني، مايعادل 28،92 للدرهم الامارتي وفق تنفيذ دبي. الجدير بالذكر أن الآلية اخذت بسعر الدرهم في السوق الموازي (السوداء). والزم القرار البنوك التجارية بتوريد حصائل الصادر بسعر السوق السوداء، ويتأثر سعر الذهب ارتفاعا وهبوطا بتقلبات سعر الدولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. "المالية" تحدد سعر شراء الذهب ببورصة دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.