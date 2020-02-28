كباشي يصل عاصمة دولة جنوب السودان

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ظهر اليوم إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا للانضمام للوفد الحكومي لمفاوضات السلام السودانية التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان.

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وكان في استقباله بمطار جوبا بحسب (سونا)، السيد توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية ورئيس فريق الوساطة الجنوبية في مفاوضات السلام السودانية والأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة عضو وفد الحكومة للمفاوضات وسفير السودان في جوبا عادل إبراهيم مصطفى وأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية وعدد من مسؤولي دولة الجنوب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)