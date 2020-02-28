اتحاد الكرة: لن نرد على التصريحات وننتظر رداً مكتوباً من الوزارة

أكد الاتحاد العام لكرة القدم السوداني أنه لن يرد على التصريحات التي وردت بشأن قانون الشباب والرياضة الجديد، وأعلن أنه ينتظر رداً من وزارة الشباب والرياضة حول ملاحظاته بشأن القانون.

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وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة حسن أبو جبل بحسب صحيفة الدار، أن اتحاد الكرة لن يرد على التصريحات بخصوص القانون، وقال في تصريح لمصادر: ننتظر رد الوزارة على المذكرة التي تحتوي على 24 ملاحظة حول القانون، وأضاف: سلمنا المذكرة وننتظر رداً مكتوباً.

وكان الاتحاد قد أرسل مذكرة من (12) صفحة تحتوي على (22) مخالفة بقانون الشباب والرياضة للنظام الأساسي لاتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وحذر من أن إجازة هذا القانون ستجمد نشاط السودان من قبل (فيفا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)