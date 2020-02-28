تعليق الدراسة والامتحانات بجامعة الجزيرة

التاريخ: 28-فبراير-2020 فى : أخبار 26 مشاهدة أصدرت إدارة جامعة الجزيرة اليوم قراراً بتعليق العملية الأكاديمية (المحاضرات – الامتحانات) ابتداءً من أمس الخميس 27 فبراير. Advertisements ونعت إدارة جامعة الجزيرة بحسب صحيفة الدار، بمزيد من الحزن والأسى فقيد الجامعة الطالب معتز محمد أحمد عبد الرحمن، الدفعة 38 زراعة سائلة الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويدخله الجنة والتعازي الحارة لأهله وزملائه الطلاب وأسرة الجامعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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