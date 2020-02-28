الإعدام لمتهمين بقتل شاب بكرسي بائعة شاي

التاريخ: 28-فبراير-2020
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أوقعت محكمة الفتح عقوبة الإعدام على متهمين وذلك لتسبيبهم الموت للمجني عليه وإصابته بكرسي بائعة الشاي، لتجري محاولات لإسعافه إلا أن روحه فاضت إلى بارئها لتقوم الشرطة بالقاء القبض على المتهمين من ضمنهم قاصر أدانته المحكمة بالسجن لمدة خمسة أعوام.
وبحسب صحيفة الدار، فإن المتهمين قد تشاجروا مع المجني عليه حول أحقية كل منهم في الجلوس على كرسي خاص ببائعة شاي، ليتطور الخلاف إلى معركة قام فيها أحد المتهمين بإصابة المجني عليه بسكين أودت بحياته، حيث تولى الاتهام الأستاذ مزمل موسى المحامي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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