الشرطة تعثر على شاب قتيلاً بالشارع العام

استقبلت مشرحة بشائر بجنوب الخرطوم جثة لشاب في حوالي العقد الثالث من العمر مصاباً في الرأس من الخلف، أسمر اللون، ولم يتم العثور على أوراق ثبوتية تدل على هويته.

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وبحسب صحيفة الدار، لم تعثر الشرطة على أي وسيلة للاتصال بذويه لذا قامت بإدخاله إلى المشرحة كمجهول هوية إلى حين ظهور أي من أفراد أسرته وتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات والتحفظ على الجثمان داخل مشرحة بشائر بجنوب الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)