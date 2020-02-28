الشيخ بله الغائب يفجرها داوية: اكتشفت علاجاً لمرضى “الكورونا”

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قال الشيخ بله الغائب في حديث لمصادر، أنه اكتشف علاجاً لمرض الكورونا القاتل، وقال على ذمته على مستوى كل العالم، ويراهن في علاجه بالتجربة متى ما طلب منه بحسب صحيفة الدار، عن طريق الكمون الأسود يسحن ويخلط مع عسل النحل الأصلي والكمية كالآتي:

نصف رطل كمون مع رطلين عسل ويتناول منها المريض (4) معالق في اليوم بعد كل وجبة وعند الصباح على الريق وهو علاج شافي لكثير من الأمراض والشفاء بإذن الله في خلال (48) ساعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)