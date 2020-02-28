التاريخ: 28-فبراير-2020
53 مشاهدة
قال الشيخ بله الغائب في حديث لمصادر، أنه اكتشف علاجاً لمرض الكورونا القاتل، وقال على ذمته على مستوى كل العالم، ويراهن في علاجه بالتجربة متى ما طلب منه بحسب صحيفة الدار، عن طريق الكمون الأسود يسحن ويخلط مع عسل النحل الأصلي والكمية كالآتي:
نصف رطل كمون مع رطلين عسل ويتناول منها المريض (4) معالق في اليوم بعد كل وجبة وعند الصباح على الريق وهو علاج شافي لكثير من الأمراض والشفاء بإذن الله في خلال (48) ساعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ بله الغائب يفجرها داوية: اكتشفت علاجاً لمرضى “الكورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.