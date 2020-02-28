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الاتحاد الغاني يحدد ملعب مواجهة منتخب السودان وغانا

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التاريخ: 28-فبراير-2020

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الاتحاد الغاني يحدد ملعب مواجهة منتخب السودان وغانا

حدد الاتحاد الغاني لكرة القدم ملعب “كيب كوست” الذي يسع لـ(15) ألف متفرج فقط لأقامة مباراة نجوم السودان أمام صقور الجديان والمقررة يوم 24 مارس المقبل، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم 2012.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، جاء هذا الاختيار بعد أن أغلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ملعب (بابا يارو) الذي كان يستقبل مباريات المنتخب الغاني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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