دوري كرة القدم النسائية يعاود الدوران

التاريخ: 28-فبراير-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة توقعت الأستاذة ميرفت حسين الصادق عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد، توقعت معاوة الدوري النسوي لنشاطه بنسخته الثانية خلال شهر يونيو المقبل عقب عطلة عيد الفطر المبارك. Advertisements وكانت النسخة الأولى بحسب صحيفة آخر لحظة، قد سجلت نجاحاً كبيراً، وتم من خلالها انتقاء كلية أولية لمنتخب يتوقع أن يتم تجميعه في المرحلة المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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