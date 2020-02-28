المحكمة تمنع “تيري” من السفر مع المريخ

التاريخ: 28-فبراير-2020 فى : رياضة 7 مشاهدة تحصلت مصادر على الأسباب التي جعلت مهاجم المريخ (سيف تيري) يتخلف عن مرافقة البعثة إلى بورتسودان. Advertisements حيث مثل اللاعب أمام المحكمة في قضية أحداث قسم التكامل الشهيرة والمتهم فيها لاعب المريخ بالتعدي واتلاف ممتلكات عامة. وقررت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة، تأجيل النظر في القضية إلى الثالث عشر من شهر مارس القادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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