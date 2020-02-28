تبرئة امرأتين من تهمة سرقة هاتف شاب

التاريخ: 28-فبراير-2020
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برأت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي وائل عبد المنعم ساحة امرأتين من تهمة سرقة هاتف شاب من داخل ركشة كان على متنها المتهمتان والشاكي، وجاء قرار المحكمة بالبراءة، وذلك بعد أن فشل الشاكي في تقديم بينة تؤكد سرقة المتهمتين للهاتف، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهما فوراً ما لم تكونا مطلوبتين في بلاغ آخر.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن الشاكي كان قد دون بلاغاً لدى الشرطة أفاد في مضمونه بأنه وأثناء عودته إلى منزله بالحاج يوسف، استقل ركشة أجرة كانت على متنها المتهمتان، وعندما نزل من الركشة فقد هاتفه. وأكد أن المتهمتين قد قامتا بسرقته مما دفعه لتدوين بلاغ ضدهما تحت المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة، إلا أن المحكمة قامت بتبرئتهما.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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