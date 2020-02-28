الجلد لشابين ضبطا بحوزتهما أسلحة بيضاء

التاريخ: 28-فبراير-2020
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نفذت محكمة النظام العام بالحاج يوسف عقوبة الجلد (40) جلدة في مواجهة شابين أداننهما المحكمة بمخالفة نص المادة (69) من القانون الجنائي والمتعلق بالإخلال بالأمن والسلامة، وذلك على خلفية القبض على المدانين في الحملة التي قامت بها الشرطة على منطقة كوسوفو بمنطقة الحاج يوسف، بحثاً عن متهم هارب مطلوب في جريمة قتل.
وأسفرت الحملة بحسب صحيفة آخر لحظة، عن القبض على المدانين بحوزتهما أسلحة بيضاء (ساطور وسكين) بالشارع العام، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهتهما تحت المادة (69) من القانون الجنائي، وتمت إدانتهما وفقاً لذلك، واستكتبت المحكمة المدانين تعهداً لمدة عام بحسن السير والسلوك، وفي حالة الإخلال بالتعهد، قررت المحكمة توقيع عقوبة السجن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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