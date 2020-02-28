غسان سلامة: الوضع في ليبيا يشير إلى احتمال انهيار كامل للهدنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الوضع في ليبيا خلال اليومين الماضيين يشير إلى احتمال انهيار حالة وقف إطلاق النار.

جنيف – سبوتنيك. وقال سلامة: “وقع انتهاك خطير للغاية لوقف إطلاق النار في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في الواقع، كان من الممكن أن يؤدي إلى تقويض شبه كامل لوقف إطلاق النار مع قصف مناطق كثيرة، وتعرض مطار طرابلس لهجمات في الساعة السابعة صباحًا”.

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