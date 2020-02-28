هواوي تستهزئ بالعقوبات الأمريكية وتعلن عن قدرات نظامها الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصيف الماضي بفرض عقوبات على شركة “هواوي” الصينية بذريعة سرقة الملكية الفكرية واستخدام معداتها للتجسس، قامت الشركة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بإنشاء نظام تشغيل تنافس به الأنظمة أمريكية وتحقق نسبة مبيعات أعلى، أطلقت عليه اسم “هارموني أو.إس”.

وتسعى الشركة الصينية لإحباط خطط الرئيس الأمريكي بعد أن قام بمنع تعامل كل الشركات الأمريكية مع مع العملاق الصيني “هواوي”، فبحسب تقارير اقتصادية وأرقام جاءت من الصين، فإن التنين الصيني لم يتأثر بعقوبات واشنطن، ليس ذلك فقط، وإنما تمكنت “هواوي” من زيادة أرباحها، بعد إطلاقها نظام التشغيل الخاص بها “هارموني أو.إس” والذي استطاعت من خلاله منافسة نظامي التشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

كما أكدت هواوي أنها لن تحتاج إلى “غوغل”، مجددا، طالما أنها تملك نظام التشغيل الأحدث في العالم “هارموني أو.إس” بحسب ما ذكر موقع “infomance”.

​طريقة عمل نظام “هارموني أو.إس”

أدركت هواوي نتيجةً للزيادة الضخمة في عدد الأجهزة التي تستخدم الإنترنت، أنها بحاجة إلى نظام تشغيل أكثر فعالية من المنافسين، ومع أن الإنترنت يستهلك مساحات تخزينية أقل في أي هاتف ذكي، ترى الشركة أننا سنحتاج إلى رموز وبرمجيات أكثر بساطة.

وأوضحت الشركة أن نظامها الجديد سيكون أكبر داعم لها للسيطرة على السوق العالمية بشكل أكبر، حيث أن 100 سطر برمجي في أندرويد يمكن اختصاره إلى سطر واحد في “هارموني أو.إس”، وإضافةً إلى ذلك يقدم نظام التشغيل وظائف قوية جدًّا للأجهزة، بحسب ما ذكر موقع “techradar”.

وتسعى هواوي إلى خلق نظام متكامل من الأجهزة المختلفة، مبسطةً بذلك كل التعقيدات البرمجية التي من الممكن أن يعاني منها المستخدم، ومحافظةً كذلك على وقت المطوِّرين، إذ يعمل تطبيق واحد في السيارات والساعات الذكية وجهاز متابعة الصحة واللياقة ومكبرات الصوت، لتعمل جميعًا في تناغم وإتقان.

بداية نظام “هارموني أو.إس”

بدأ نظام هارموني مسيرته نظامًا لتشغيل التلفاز، يخلق اتصالات غير متقطعة ومتسلسلة، إذ يمكنك بدء مكالمة فيديو من هاتفك، ثم تذهب إلى المطبخ وتستكمل المكالمة من تلفاز المطبخ، ثم إلى غرفة المعيشة، ويمكن تطبيق نفس المبدأ على المكالمات الهاتفية، فيمكنك التحدث متنقلًا من غرفة إلى أخرى وستنتقل معك المكالمة من مكبر صوت إلى آخر.

سيكون للنظام أيضًا تطبيقات على الساعات ومكبرات الصوت والسيارات، أي أنه لن ينحصر في فئة معينة من الأجهزة، ويعد النظام مفتوح المصدر، ما سيمكن المطورين من تعديل برامج المنصة، وأيضًا يستطيع مصنعو الهواتف استخدام هذا النظام.

سعر نظام “هارموني أو.إس”

سيطرح “هارموني أو.إس” بشكل مجاني، على أي هاتف يعمل بنظام “أو.إس”. وبما أن سعر هواتف هواوي معقول ومناسب للعامة، فلن يكون الحصول على النظام بالأمر الصعب.

ولكن نتيجةً للوضع الحالي، فإن احتمالية استمرار هواوي في استخدام نظام أندرويد آخذة في التضاؤل، لذلك فمن المرجح أننا سنرى أول هاتف يعمل بنظام هارموني في غضون السنة الجارية.