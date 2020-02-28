تسريب معلومات سرية عن الأعداد الحقيقية للمصابين بـ كورونا في السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر حساب شهير بتسريباته على موقع التواصل تويتر، معلومات مسربة عن الأعداد الحقيقية للمصابين بكورونا في السعودية والإمارات ما أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل.

حساب “بدون ظل” الشهر على تويتر حيث يتابعه أكثر 260 ألف شخص، زعم أن عدد المصابين بمرض كورونا داخل الإمارات بلغ 87 حالة مؤكدة أغلبهم من القادمين من الصين وايران وتايلند، بينهم 18 مواطن ومواطنة.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) مشيرا لعدد الإصابات بالسعودية: “وبلغ عدد المصابين داخل السعودية إلى 139 حالة مؤكدة والاشتباه في 240 حالة.”

ولا يمكن التأكد بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، إلا أن المملكة العربية السعودية أعلنت تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت تخوفا من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أعلنت فيه اتخاذ عدة إجراءات تحسبا لتفشي الفيروس بين المعتمرين.

وتشمل الإجراءات تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، والسائحين مؤقتاً، كما علقت السلطات السعودية أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.

الامارات

من جانبها أعلنت شركة الاتحاد للطيران تعليق كافة رحلاتها إلى هونج كونج من 21 فبراير وحتى 28 مارس.

وسبق أن أبلغت الإمارات عن 13 حالة إصابة بالفيروس منذ 29 يناير، تماثلت ثلاث حالات منها للشفاء، وكانت أول حالة مؤكّدة في الإمارات هي لأحد أفراد أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص قدِمت من مدينة ووهان الصينية، وتمّ لاحقاً تأكيد إصابة باقي أفراد الأسرة الثلاثة.