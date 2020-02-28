هبوط حاد لبورصة إسطنبول عقب مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب السورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

افتتح سوق الأسهم التركي تعاملات، اليوم الجمعة، على هبوط حاد، عقب التطورات الأخيرة على الجبهة السورية والتي شهدت مقتل وإصابة عشرات الجنود الأتراك في هجوم للجيش السوري بمحافظة إدلب.

واستهل المؤشر الرئيسي لسوق “بورصة إسطنبول- بيست 100” التداولات بانخفاض نسبته 10% أو ما يزيد على 11 ألف نقطة، ليتراجع دون المئة ألف نقطة. يأتي ذلك بعدما أغلق المؤشر متراجعًا بنسبة 4% أمس الخميس.

لكن الأسهم قلصت خسائرها بعد ذلك إلى 5% مقتربًا من 105 آلاف نقطة، عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، أفادت بنمو الناتج المحلي للبلاد بنسبة 1% تقريبًا خلال العام الماضي، وفقًا لوكالة “الأناضول”.

وأعلن حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجوم الذي شنه الجيش السوري بمحافظة إدلب السورية أمس الخميس إلى 33 قتيلا.