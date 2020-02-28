قائد عسكري: كل تمركزات القوات التركية تحت مرمى نيران الجيش الليبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن كل تمركزات القوات التركية باتت تحت مرمى نيران الجيش.
يأتي ذلك بعد إعلان القيادة العامة للجيش الليبي مقتل عدد من الجنود الأتراك، في قصف شنته قوات الجيش على “قاعدة معيتيقة”، مساء الأربعاء.
وأضاف المحجوب في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” أن الجيش استهدف موقعا للطائرات المسيّرة ومنصة رادار.
وأشار إلى أن كيلومترات قليلة تفصل الجيش عن قلب العاصمة طرابلس، و”لو قررنا خرق وقف إطلاق النار لكنا في قلب طرابلس”.
وقال المحجوب لـ”سكاي نيوز عربية” إن القوات التركية عمدت بعد السيطرة على مطار معيتيقة إلى نقل المعدات والآليات العسكرية.
وأضاف أن ما بين 7 إلى 10 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بالمدفعية على المطار، الذي حوّلته أنقرة لقاعدة عسكرية، وفق قوله.
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