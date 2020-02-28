شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصيب 70 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتنا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية .
رام الله – سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 70 فلسطينيا بجروح مختلفة بعد استخدام الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.
واندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات بين أهالي بلدة بيتنا والمئات من أهالي القرية الذين رابطوا في منطقة تدعى جبل العرمة وقد قمعهم جنود الجيش الإسرائيلي.
وكان المستوطنون أعلنوا عن نيتهم اقتحام منطقة جبل العرمة، حيث اعتصم فيه العشرات من أهالي البلدة في وقت هاجم فيه جنود الجيش الإسرائيلي الأهالي، مما أدى لاشتعال المواجهات التي خلفت عشرات الإصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي منطقة جبل العرمة منطقة عسكرية مغلقة ومنع الأهالي من الوصول إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 70 فلسطينيا في مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.