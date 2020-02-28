وضع فندقين في أبوظبي تحت الحجر الصحي بسبب “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الجمعة، إن نزلاء في فندقين في أبو ظبي تعاملوا مع إيطاليين مصابين بفيروس كورونا وضعوا في الحجر الصحي في الفندقين.

وذكرت الوكالة، نقلا عن دائرة الصحة في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أن أشخاصا آخرين من المخالطين للإيطاليين في جزيرة ياس تم عزلهم في منازلهم.

كان قد تم تشخيص إصابة الإيطاليين بالفيروس، أمس الخميس.

وأفادت وكالة “وام” بأن الحالتين المصابتن، وهما من حملة الجنسية الإيطالية، يتلقيان العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.

وتواصل دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية بذل جميع الجهود الممكنة لمواجهة انتشار الفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة من ناحية المواد الطبية والمتابعة الدائمة وأنظمة الإنذار المبكر لرصد الحالات المشتبه بإصابتها.

كما اتخذت الجهات المعنية على مستوى حكومة أبوظبي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، لتشمل الكاشفات الحرارية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والفرق الطبية المتواجدة على مدار الساعة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة للفحوصات المخبرية.

وتابعت الوكالة: “حفاظاً على سلامة المتسابقين، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المرحلتين الأخيرتين من سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية، وهما مرحلة أدنوك /منطقة الظفرة/ ومرحلة أبوظبي يومي الجمعة والسبت”.