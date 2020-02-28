“التجارة” تقر بأزمة الخبز وتكشف عن قرارات في الأيام المقبلة لمعالجة الأزمة

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قرارات جديدة بشأن أزمة الخبز سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة لمعالجة أزمة الخبز، أهمها صدور قرار توفير آليات جديدة بمواصفات عالمية محددة لتوفير الخبز التجاري لاصحاب المطاعم والكافتريات وكافة المواطنين، خاصة بعد انتهائهم من عملية تصنيف المخابز في الأحياء بغية البدء في تخصيص مخابز لبيع الخبز التجاري.

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وأقر مدير إدارة غرفة الدقيق بوزارة التجارة المعز عبد الوهاب بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، بوجود نقص حاد في حصص دقيق مخابز ولاية الخرطوم بنسبة (30%)، بجانب نقص حصص الولايات لـ(60%).

وعزا المعز عودة أزمة الخبز لانعدام الجازولين لنقل القمح من بورتسودان للمطاحن، بجدانب إيقاف مطحن روتانا وتذبذب إنتاج مطحن الحمامة، نتيجة لعدم التزام المالية بتسديد ديون أصحاب المطاحن في الوقت المحدد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)