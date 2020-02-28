“كباشي” إلى جوبا

التاريخ: 28-فبراير-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم “الجمعة” إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا للانضمام للوفد الحكومى لمفاوضات السلام السودانية التى تتوسط فيها حكومة جنوب السودان. وكان فى وداعه بمطار الخرطوم بحسب موقع صحيفة السوداني، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالى علي. Advertisements يذكر أن مفاوضات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بجوبا قطعت شوطاً مقدراً فى اتجاه تحقيق السلام بالبلاد، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مسارات التفاوض للفصائل المنضوية تحت تحالف الجبهة الثورية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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