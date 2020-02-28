إعلان أسعار محفزة لقنطار القطن

أعلن المدير العام للمحلج الصيني حامد الفحام، عن وضع أسعار محفزة للمزارعين المتعاقدين مع المحلج الصيني، حرصاً على المزارعين بالسعر الكاش وبنظام الشيكات، وقال في حديثه لمصادر، إن إدارة الشركة تأخرت في إعلان الأسعار، بسبب تأخر إجراءات بنك السودان في تحويل حصيلة الصادر، موضحاً أن سعر قنطار القطن الزهرة بلغ 6500 جنيه، بجانب مبلغ 200 جنيه حافزاً عبارة عن قيمة جوال السماد، مؤكداً تميز القطن الصنف الصيني1 عن الأقطان الاخرى، لمقاومته للأمراض وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية العالية، مشيراً إلى أن إنتاجية الفدان من الصنف الصيني تراوحت ما بين 20-15 قنطار للفدان، بينما إنتاجية الأصناف التقليدية المحلية (أكالا وبركات) تتراوح مابين 6-5 قنطاير، مؤكداً استهدافهم مساحة 38 ألف فدان بمشروع مختلفة.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم التحاميد ري الفخاخير الزين علي النعمة، استلام كل المزارعين المتعاقدين مع المحلج الصيني أرباحهم من القطن بمبلغ 6700 جنيه للقنطار بالكاش، ومبلغ 6800 جنيه استلام عبر الشيك، منوهاً أن المحلج وضع حافزاً للمزارعين على كل عشرة قناطير جوال سماد.

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وقال حامد بحسب صحيفة السوداني، إن المحلج الصيني وضع سعراً في بداية الموسم، بواقع 5400 جنيه للقنطار مع وجود الحافز، وتدرج في السعر حتى بلغ القنطار حالياً 6500 جنيه، بجانب مبلغ 200 جنيه حافزاً للمزارع، مشيراً إلى أن تكلفة الفدان حوالي 3 قناطير، وبلغ متوسط الإنتاجية حوالي 15 قنطاراً للفدان، مشدداً على أن هذا السعر مجزٍ للمزارع، لجهة أن المحلج أعطى المزارع المدخلات بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن الأصناف التي زرعت مقاومة للحشرات والآفات وتتميز بالإنتاجية العالية.

وأشار المزارع بمشروع الجزيرة القسم الجنوبي إبراهيم عثمان، إلى التوسع في زراعة القطن في الموسم الحالي للأسعار المجزية، وتوفير الشركات لمدخلات الإنتاج وعدم التأخير في تسليم الأرباح للمزارعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)