بدر للطيران تدشن رحلاتها لباريس ولندن منتصف العام

أعلنت شركة “بدر للطيران”، اقتراب موعد انتهاء التصاديق اللازمة، لتدشين رحلاتها إلى مدينتي لندن وباريس، خلال النصف الأول من العام الجاري حال اكتمال الإجراءات، وأعلنت عن تدشين خط” الخرطوم ــ الدوحة”، في الخامس من شهر مارس المقبل.

وأكد نائب المدير التنفيذي للشركة المهندس معتز أحمد شورهة بحسب صحيفة السوداني، اكتمال الاستعدادات لتدشين خط الخرطوم الدوحة بنسبة ١٠٠%، ثم تدشين الحجز الإلكتروني لرحلاتها المختلفة عبر موقعها الإلكتروني بشكل جديد، وقال في تنوير صحفي، إنه يمكن للعملاء استخدام بطاقة “فيزا كارد” أو “ماستر كارد” لحجز تذاكرهم إلكترونياً على رحلات طيران بدر وبسهولة كبيرة من أي مكان في العالم، منوهاً إلى تسيير ٦ آلاف رحلة خلال العام الماضي، وترتيباتها لزيادة رحلاتها خلال العام الحال ، وأضاف: رغماً من الأزمات الحادة والمتعددة، إلا أن الشركة حافظت على مستوى خدماتها للجمهور، حيث تمت الاستعانة بالكادر الوطني المؤهل.

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وقال نائب مدير قسم التسويق بالشركة محمد الصادق، إن الشركة تستهدف زيادة خطوطها خلال المرحلة القادمة، مع الخطوط الحالية (السعودية، مصر، الإمارات، إثيوبيا، جنوب السودان، تركيا، نيجيريا)، موضحاً بأن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة من تأسيسها، اكتساب سمعة جيدة وقاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة، ظلت تعمل في مجالات نقل الركاب والبضائع، مشيراً إلى أنها تمكنت خلال مسيرتها من فتح خطوط طيران عالمية.

إلى ذلك أفادت مدير المناولة الأرضية بالشركة، مها عثمان الطيب، بأن الإدارة تقدم خدمات المناولة لشركتها، ثم طيران الاتحاد الإماراتي، وتعتزم خلال العام الجاري إدخال المزيد من الشركات، وقالت إن القدرة التشغيلية تبرز في خدمة متوسط 13 طائرة يومياً، بجانب إمكاناتها لخدمة ثلاث طائرات في نفس الوقت، وأشارت إلى اكتمال ورشة الصيانة واستجلاب معدات وآليات جديدة، لدعم خطة التطور والتوسع للشركة، حتى تكون رائدة في مجال الشركات الوطنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)