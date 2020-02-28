وزير الطاقة يكشف علاقة زيارة الرئيس الألماني بأزمات الكهرباء

الجمعة 28 فبراير 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم ، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم الدولى: “كنا قبل قليل في زيارة مع الرئيس الألماني إلى مركز التحكم للكهرباء في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم ، وهو الذي يتحكم في توزيع الكهرباء في البلاد ، والتوازن بين الخطوط الكهربائية المختلفة في كل المدن الداخلية ”، مبيناً أن المركز أنشأته شركة سيمنس الألمانية قبل أكثر من خمسة عشر عاما.



وكان المركز يعاني من بعض المشاكل لها علاقة بالعقوبات ولها علاقة بالنظام السابق ، وأضاف عادل “كنا مضطرين أن ندخل أنظمة من دول أخرى ، والآن لابد أن نحدث هذا النظام ليتواكب مع المتطلبات العالمية والمحلية ما يخص كمية الكهرباء وتوزيعها .

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وقال الوزير إن زيارة الرئيس الألماني لهذا المركز لها مدلول قوي وخاصة وأن ألمانيا علي أعلي مستوياتها تهتم بقطاع الكهرباء في السودان ، مشيراً إلي أن أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها السودان هي التحكم والتوليد في البلاد، ونتحسب لإستقرار التيار الكهربائي في شهر رمضان والصيف القادم .

وأضاف “أصبحنا أكثر ثقة بأننا نستطيع التغلب علي كثير من المشاكل في القطاع الكهربائي علي المدي القصير والمدي البعيد ، وشركة “سيمنس” نعتبرها شريك إستراتيجي لنا في القطاع الكهربائى. ونأمل في دعم الحكومة والشركات الألمانية لحل مشاكل قطاع الكهرباء في الخطة المستقبلية .