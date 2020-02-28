زيادة جديدة في أسعار النشويات

التاريخ: 28-فبراير-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة شدد بعض تجار السلع الاستهلاكية بالخرطوم لمصادر أمس، على حدوث زيادة في أسعار النشويات بالأسواق. Advertisements وعزا تاجر سلع بالسوق العربي إبراهيم محمد بحسب صحيفة السوداني، الزيادة إلى ارتفاع الدولار، مبيناً أن سعر كرتونة نوبو وزن (300) جرام قفز إلى (602) جنيه، بدلاً عن (533) جنيهاً، وسعر الكيس (35) جنيهاً بدلا عن (30) جنيهاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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