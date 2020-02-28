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“الوساطة” تعلن عودة “الشعبية” بقيادة الحلو للمفاوضات

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التاريخ: 28-فبراير-2020

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“الوساطة” تعلن عودة “الشعبية” بقيادة الحلو للمفاوضات

أعلن نائب رئيس لجنة الوساطة لمفاوضات السلام ضيو مطوك عن موافقة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو العودة لطاولة التفاوض مجدداً بعد أن كانت قد علقت التفاوض بسبب الخلاف حول “العلمانية” بينها ووفد التفاوض الحكومي.

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وقال مطوك في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، بمقر التفاوض بجوبا إن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو قررت مباشرة المحادثات حول ملفي العلمانية وحق تقرير المصير، وأكد أن التفاوض بين الجانبين قد يكون نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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