الدولار يواصل رحلة الصعود في السوق الموازي

التاريخ: 28-فبراير-2020 فى : أخبار 30 مشاهدة واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي ارتفاعها القياسي أمام الجنيه السوداني في ختام تداولات الأسبوع. Advertisements وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لمصادر، فإن سعر البيع للدولار بلغت “الخميس” (108) جنيهات مقارنة بـ(107) جنيهات “الأحد”، بينما بلغ سعر البيع للريال السعودي (28.5) جنيهاً، وسجل الدرهم الإماراتي (27.7) جنيه، وبلغت البيع لليورو (114) جنيهاً. وأرجع المتعاملون الارتفاع بحسب صحيفة السوداني، لشح المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، بينما واصل بنك السودان المركزي في سياسة تخفيض قيمة الجنيه التي بدأها مؤخراً، وحدد المركزي “الخميس” سعر شراء الدولار مقابل الجنيه بـ(54.5) جنيهاً للبيع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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