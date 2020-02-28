الليمون… (الحبة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب)..!

ارتفع سعر الليمون بصورة سريعة في عدد من أسواق الخرطوم، حيث بلغ سعر الحبة الواحدة منه خمسة جنيهات.

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من جانبهم أبدى عدد كبير من المواطنين تذمرهم من ذلك الارتفاع الذي يرونه غير مبرر، مشيرين إلى أن الليمون من الأشياء التي يتم استخدامها على مدار اليوم وارتفاع سعر الليمونة لخمسة جنيهات فيه إنهاك مادي بالنسبة لهم، في الوقت الذي أكد فيه البعض استغناءهم المؤقت عن الليمون واستخدام (ملح الليمون) بديلا عنه لان سعره رخيص ويقوم بذات وظيفة الليمون.

من جانبهم أوضح بعض الباعة بحسب صحيفة السوداني، أن الزيادة لم تأت منهم بل من تجار الإجمالي بالسوق المركزي الخرطوم الذين أكدوا بدورهم أنهم يشترون الجوال ضعف المبلغ المتعارف عليه في السابق ما جعلهم يضطرون لزيادة السعر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)