فشل الحكومة والجبهة الثورية في الاتفاق على تعيين الولاة

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الجمعة 28 فبراير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
فشل وفدا الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بعاصمة جنوب السودان في التوصل لاتفاق بشأن تعيين الولاة المدنيين.
وأكد عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد حسن التعايشي، إن الحكومة قررت تعيين ولاة الولايات دون انتظارتوقيع اتفاق سلام نهائي مع الحركات المسلحة في (الجبهة الثورية).
وقال التعايشي في مقابلة مع اذاعة امدرمان الرئيسية اليوم (الجمعة)، فشلنا في الوصول إلى توافق مع فصائل الجبهة الثورية، فيما يتعلق بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.
وأضاف الولايات تواجه فراغا كبيرا يستوجب التعجيل بتكليف الولاة خلال اليومين المقبلين.
وفي موازاة ذلك وصل جوبا اليوم عضو السيادي، الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي، للانضمام لوفد الحكومة المفاوض.
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