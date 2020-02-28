الهلال بتدرب بقوة لمواجهة العرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل فريق الكرة بالهلال تدريباته الفنية وادى الخميس حصة فنية رفع من خلالها المعدلات البدنية وجاهزية اللاعبين قبل خوض مواجهة السوكرتا في بطولة الدوري الممتاز وكان الهلال قد خاض مباراته امام فلاح عطبرة وكسبها بثلاثة اهداف نظيفة.

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