شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا أن نادي الاهلي المصري يسعى للاستفادة من خدمات الطرف الايمن لنادي الهلال اطهر الطاهر بعد المستوى المشرف الذي ظهر به هذا العام في دوري ابطال افريقيا

ويتابع الاهلي المصري خطوات اللاعب مع ناديه لضمه خلال التسجيلات المقبلة مجانا بعد تعثر التجديد له قبل انتهاء عقده

وكان اللاعب قد تصدر لائحة انتقالات الاهلي والنجم الساحلي ولكن الان بات قريبا من قلعة الاهلاوية

وكان اطهر قد حصل على عرضين ٱخرين من النجم الساحلي والجزيرة الاماراتي عبر وكيل لاعبين معروف المادة السابقة مقتل مواطن رجماً بالحجارة بالجزيرة…. المقالة القادمة الهلال بتدرب بقوة لمواجهة العرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أطهر يقترب من الاهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.