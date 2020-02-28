مقتل مواطن رجماً بالحجارة بالجزيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على إثر البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة أحد المتهمين بولاية الجزيرة وكانت محكمة الموضوع قد أدانته بالإعدام بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص لتنتهي كافة مراحل التقاضي لتقوم إدارة السجن القومي بولاية الجزيرة بتحديد تنفيذ الإعدام وإخطار أسرة القتيل والمتهم إلا أن الأستاذ أسعد العباس المحامي قد تقدم بطلب لرئيس القضاء لإيقاف التنفيذ لتأتي الموافقة بايقاف التنفيذ.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة الدار إلى قيام المحكوم برشق المجني عليه الذي يعمل حارساً بإحدى العمارات بالحجارة لعدم رده على السلام عندما ألقى عليه المحكوم التحية ليقوم برشقه بالحجارة حتى الموت. المادة السابقة مدرب تونسي في طريقه للهلال المقالة القادمة أطهر يقترب من الاهلي المصري

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