عودة (الاجماع السكوتي) الى المريخ..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* حقق المريخ فوزا كبيرا وباهرا ومستحقا على مضيفه حي العرب بورتسودان وسجل لاعبوه ثلاثية ولا اروع وعادوا بالنقاط كاملة واستردوا صدارة الممتاز بشكل مؤقت.. اي نعم بشكل مؤقت لان الاحمر يتقدم على منافسه الهلال بمباراة اضافية واذا ما تساوى الفريقان في عدد المقابلات وادى الازرق مباراته مع هلال الفاشر وحقق الفوز فانه اي الهلال سيسترد الصدارة بفارق ثلاث نقاط..

* فوز المريخ على حي العرب لم يكن من الغرائب ولا المستجدات ولا الاحداث الخارقة للعادة، نقول ذلك ونحن على علم ويقين بان تفوق الاحمر على كل منافسيه (بما فيهم الهلال) – سواء في بطولة الدوري الممتاز او غيرها من المسابقات – يعتبر من الامور الاعتيادية لا لشئ سوى لانه المريخ صاحب الاسم الكبير والانجازات والبطولات..

* فوز المريخ من الامور الاعتيادية الطبيعية لكن ليس من الطبيعي ذلك التحول والتبدل الذي شهدناه وتابعناه يحدث من دخلاء المهنة ومن يقف خلفهم من الصفاقة وعدد مقدر من الجماهير التي لا تعرف سوى الاستسلام والمسير خلف كل ما يقوله هذا الطبال او يصدح به ذاك التاجر في تطبيق عملي لسياسة القطيع..

* التبدل الذي نعنيه يتعلق بذلك التراجع الملحوظ للرأي شبه الجماعي بخصوص مستوى المريخ وشكل تسجيلاته في فترة الانتقالات الاخيرة وما قيل من حديث فطير عن وجود خلل في المقدمة الهجومية انفتح امامها باب شن هجوم تآمري منظم على اعضاء مجلس الادارة الشرعي والمدرب القدير المقاتل جمال ابو عنجة..

* المؤسف ان جل شعب المريخ اثبت عمليا انه منقاد يمشي خلف ما يكتب ويقال بدون اي تفكير او محاولة لفهم الاهداف الخفية التي يسعى السماسرة لتحقيقها من خلال ارائهم المشاترة الغريبة خدمة لاهداف محددة وتحقيقا لاغراض دنيئة خاصة لا صلة لها البتة بمصلحة المريخ الكيان الذي تتذيل مكاسبه ومصالحه اهتمامات كل تاجر او باحث عن التلميع..

* فاز المريخ في الدوري الممتاز على حي العرب ببورتسودان بثلاثية نظيفة فانتهت كل الاشكاليات التي تحدث عنها هواة وضع العراقيل بالامس القريب وفتحوا عبرها باب الهجوم على مجلس الشرعية والمدير الفني والتبشير بالهزائم والانكسارات لنتاكد من حقيقة ان البحث عن مصلحة الفريق في تلك الجزئيات لم يكن هو الغاية ولا الهدف..

* لقد تابعنا الذين تعمدوا التبشير بالهزائم بالامس القريب تابعناهم وهم يتصدرون قائمة نثر الافراح، ويفتحون باب الفزل في اللاعبين، بعد الفوز الاخير دون اي اشارة لما استندوا عليه في مقالات الافك التي ادمنوا توزيعها خلال الفترة الاخيرة واكدوا فيها فشل التسجيلات وتحدثوا عن خلل خرافي ووجود نقص في مقدمة الهجوم.

* نسي التجار والسماسرة بكائياتهم التي ملاوا بها جل المساحات بالامس القريب عن الاستغناء من خدمات خالد النعسان وتساءلوا كيف لمجلس الفشل ان يترك مهاجم بححم خالد يذهب وينتقل الى احد الاندية السعودية دون ان يستفيد منه الفريق من الناحية المالية هذا بخلاف النقد اللاذع للاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي مؤخرا..

* صدعوا راسنا بالاسئلة البابخة المسنودة بالغرض والمرض وفاحت منها رائحة المصالح الخاصة والمتعلقة بلماذا تمت اعارة بكري المدينة.. ولماذا لم يتم التجديد لمحمد عبد الرحمن.. وكيف سيكون حال الفريق في النصف الثاني للموسم بدون مهاجمين.. مع تحميل كل ذلك لمجلس الادارة الشرعي والمدرب جمال ابو عنجة..

* لقد وصلت الكراهية بين اصحاب المصالح والتجار ومن يشايعونهم الراي ناحية فريق الكرة الاحمر الى مرحلة توجيه عبارات النقد للمدرب حتى بعد المباريات التي يحقق فيها المريخ الانتصارات في خطوات عملية اكدت وجود اهداف خاصة ومارب سخصية من وراء سياسة النقد الموجهة اياها بعيدة عن مصلحة الكيان..!!

* ان (الاجماع السكوتي) الحالي وحالة التوافق والرضاء التي فرضت نفسها على كل اطياف المجتمع الاحمر فجأة وبدون اي مقدمات وبالتحديد بعد الضجة الاخيرة وبدلت حالة المعارضة العميقة لمجلس الشرعية الى تأييد مفاجئ.. كل ذلك اكد بما لا يدع مجالا للشك ان نادي المريخ يعيش في محنة ومحنة حقيقية يقف من ورائها الدخلاء الذين صاروا هم اصحاب القرار..

* نحن على يقين بان بقاء الحال من المحال وكل دور اذا ما تم ينقلب.. ولان فرحة اليوم وهمية ولا سند منطقي لها فان مرور الايام وحده هو القادر على كشف تجار الكلمة والسماسرة على حقيقتهم لان موعد ازالة الاقنعة اقترب كثيرا..!!

* تخريمة اولى: اثناء لقاء النصر والاهلي المثير في الدوري السعودي امس سمعت طرقات على باب منزلي فذهبت لمعرفة من الطارق فوجدت شخصا يسال عن منزل احد الجيران وبينما ان اصف له المكان الذي يبحث عنه توقف صوت المعلق على المباراة فقلت في نفسي يا ربي صوت ناس قناة السعودية ضاع زي المتاعب..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل يا خوفي من ما سيحدث في الايام المقبلة للمريخ.. وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتي الخاصة ويفقد الاحمر الكثير جدا من بريقه الموسم المقبل.. وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: لا انكر ان الضجة المفتعلة الاخيرة اجبرتني على تبديل جزئي لموقفي الخاص بما يرد في الاعمدة الرياضية بعد ما امتلأ الواتس اب الخاص بي بعدد منها ارسله لي عدد من الاصدقاء.. اطلعت عليها مجبورا وعرفت الكثير المثير من الخافيا عن بعض الذين حسبتهم اصدقاء..!!

* حاجة اخيرة: تاني بنعيد (بكرة نقعد جنب الحيطة، ونستمتع مع الجميع بالزيطة)..!!