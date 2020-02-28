(٥٠ )جنيه سعر كيلو السكر بمحلية سنجة

الخليج 365 :

طرحت محلية سنجة كميات كبيرة من سلعة السكر لحل الازمة الحالية بسعر مخفض بلغ خمسون جنيها للكيلو عبر مراكز ثابتة ومتحركة بالسوق والوحدات الادارية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي ترأسه الاستاذ خالد محمد توم معتمد محلية سنجة المكلف صباح اليوم بحضور لجان المقاومة وقوي الحرية والتغيير بالمحلية ووكلاء وتجار سلعة السكر، حيث جرت مداولات جاده بين هذه الاطراف للتوصل الي إتفاق ينهي الازمة الحالية ويضمن إستمرار تخفيض سلعة السكر بالمحلية و أمن الإجتماع علي بيع كيلو السكر بسعر خمسون جنيها.

وأكد المعتمد بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تخفيف المعاناة الاقتصادية علي المواطن مناديا التجار بعدم المغالاة الزائدة والضفط علي المواطن، مشيدا بمجاهدات لجان المقاومة وقوي الحرية والتغيير في إنتزاع الحقوق المشروعة للمواطنين .

من جانبها أكدت لجان المقاومة إحكامها لعملية الرقابة المشددة لمراكز بيع السكر وحسم كافة المتلاعبين في هذه السلعة.