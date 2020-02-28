ناس (ما لدنيا قد عملنا) طلعوا ناس (الثراء الحرام والمشبوه) ذاتهم.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

قولوا لأولادكم إن الرئيس الذي كان يقول للناس في كل خطاباته الجماهيرية، وهو يعرض ويلوح بعصاه على شعبه : (هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه) ، يشكو الآن من سوء منقلب (سجن كوبر) من بعوضه ومن رائحة تصريفه الصحي النتنة.

قولوا لهم من اصدر قانون الطوارئ وحدد قانوناً لمحاسبة ومعاقبة من يضبط في بيته عملة صعبة او عملة سودانية، ضبط في بيته بعد خلعه من الحكم مبالغ 6,9 ملايين يورو ونحو 351 ألف دولار و5,7 ملايين جنيه سوداني (110 آلاف يورو).

علماً ان (الانقاذ) قبل ان تكمل عامها الاول اعدمت مجدي محجوب وجرجس بطرس واركانجلو اقاداو بدعوى أنهم يتاجرون في العملة!! في مبالغ لا تصل لعشر ما ضبط في منزل الرئيس المخلوع.

(2)

قولوا لأولادكم ان عدداً كبيراً من قيادات حكومة الانقاذ ومن رجالات المؤتمر الوطني يحقق معهم الآن بقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. هؤلاء الذين كانوا يرفعون في طوابير الصباح في المدارس وفي منابر المساجد ومنصات الحكومة الاعلامية – التلفزيون القومي والاذاعة القومية والصحف السيارة، وعلى مداخل الجسور وفي صالات الموانئ الجوية والبحرية والبرية شعار (ما لدنيا قد عملنا).

حققوا مع هشام السوباط بقانون الثراء الحرام – حققوا مع وداد بابكر السيدة الاولى سابقاً بنفس القانون.

وجه بنك السودان المركزي والمصارف بتجميد حسابات زوجات وزير المالية الاسبق على محمود الاربع وستة من ابنائه.

كشفت صحيفة (الانتباهة) عن هروب القيادي بالنظام البائد والي ولاية كسلا الأسبق آدم جماع إلى خارج البلاد عقب صدور أوامر بالقبض عليه على ذمة جرائم فساد تورّط فيها.

نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه القت القبض على مدير شركة كمون بمطار الخرطوم يوسف محمد الحسن امس الاول، وكشفت مصار مطلعة لـ (الانتباهة) عن القاء القبض على يوسف بتهم ثراء حرام ومشبوه.

حققت نيابة الفساد والتحقيقات المالية مع رجل الأعمال عبد الباسط حمزة والقيادي بحزب المؤتمر الوطني (المحلول) الحاج عطا المنان. وقال مصدر إن النيابة أخضعت رجل الأعمال عبد الباسط حمزة للتحقيق حول تهم فساد تتعلق بفندق السلام روتانا، وإحدى شركات الاتصالات الكبرى، فيما حققت مع القيادي الحاج عطا المنان حول مصادر أمواله وثروته التي حققها خلال فترة الحكومة السابق.

هؤلاء بعض ممن كانوا يقولون لنا (ما لدنيا قد عملنا) – في الوقت الذي كانت تزدحم فيه الصفوف امام ماكينات غسيل الكلى – وتتكدس فيه حالات الاصابة بالسرطانات في مستشفى الذرة.

(3)

قولوا لأولادكم ان من كانوا يحدثوننا عن (الدين) ويتكلمون باسمه – تركوا قواعد الدين واسسه وتشريعاته الواضحة في المحاسبة والمساواة والعدل واتجهوا يبحثوا عن فقه (للسترة) ومنفذ (للتحلل).

تركوا مبادئ الدين كلها وسنوا لانفسهم لائحة يصرفون بها (علاوة الزوجة الثانية). قولوا لأولادكم – الذين كانوا يقولون ان المواطن السوداني كان عنده (قميص واحد) قبلهم، وان الشعب السوداني العظيم عرف (السكر) معهم، بعد ان كان يشرب الشاي بالتمر، وكان البشير يعتبر نفسه تفضّل على الشعب بالكهرباء وبالمياه في وطن تتقاطع فيه (الانهار) وتتلاقى… قولوا لهم ان هؤلاء جميعاً يحاسبون الآن ويحاكمون بقانون (الثراء الحرام والمشبوه)… بعد ان تعددت (عماراتهم) في العواصم الاسيوية والاوروبية وكشفت اموالهم وأرصدتهم في البنوك الخارجية– وهم الذين كانوا يمتنون علينا بـ(الخبز) المدعوم في وطن تنعدم فيه (الادوية) المنقذة للحياة وتصل فيه الجلسة الواحدة لغسيل الكلى لـ (90) الف جنيه – (90 مليون بالقديم).

(4)

بغم /

الزميل الاستاذ حسين ملاسي كتب باسلوبه الساخر امس في السوداني : (الليمونة الواحدة بعشرة جنيه بينما لتر البنزين بسبعة، فيا لها من حكومة مقعدة عاجزة عن خفض سعر الاولى وامثالها وخائفة مرتجفة من رفع سعر الثاني وامثاله).

ليس هناك شهادة (مدح) في حق الحكومة اكثر من هذا الذي جاء به ملاسي وقصد (القدح) – ان يبقى سعر لتر البنزين بهذه القيمة امر تحمد عليه الحكومة لا تذم عليه، رغم مشقتها في ذلك.

لاول مرة تنتقد حكومة وتهاجم لانخفاض سعر سلعة ضرورية.

خوف الحكومة هنا (محمدة)، ما اسوأ الحكومات التى لا تخشى شعبها… هل وصلنا مرحلة الحسرة على الايام التى كانت (تبطش) الانقاذ فيها بالشعب؟.

من ثم سيد ملاسي – البنزين امر ضروري يتأثر بسعره كافة الناس، خاصة البسطاء منهم – اما (الليمون) فهو امر اختياري – ان اصبحت الليمونة بـ(مليون جنيه) فلن يؤثر ذلك في احد – وإلّا ما دعمت (الادوية) المنقذة للحياة وترك (الذهب) ليعلوا سعراً كما يشاء ،وهو مجرد معدن.