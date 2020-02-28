اضبط.. (٣ ــ ٣).. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] ديوان الضرائب الذي لا يبرع في شيء مثل ملاحقتنا وذلك على ايام المخلوع ، الآن أصيب الديوان بحالة إجماع سكوتي عن الحديث والإفصاح عن حسابات السوباط.

] الديوان ومنذ مخاطبته بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٩م وحتى اللحظة لم تصل اية افادة او تقرير او معلومة رداً على خطاب الجهات المسؤولة.

] وقد تم الاتصال بهم عدة مرات دون فائدة، وتمت زيارتهم (بالدرب عديل) ولكن دون جدوى، ديوان الضرائب لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم.!!

] السوباط (رجل المحروقات) لم يكتفِ بالعمل في مجال الوقود بل اقتحم مجال الزراعة، حيث قام الرجل خلال الفترة الماضية بشراء عدد من الأراضي الزراعية بمنطقة سوبا تجاوزت قيمتها مبلغ (120,000,000,00) ج..!!

] بالإضافة إلى عدد من الأبراج السكنية يتراوح عددها ما بين أربعة إلى سبعة أبراج.

] الرجل جلب عدداً من المقاولين يتجاوز الاثني عشر مقاولاً لتلك المزارع، مقاول للاستراحة ومقاول للسور ومقاول لشبكة الري ومقاول للشوارع الداخلية ومقاول لتوصيلات الكهرباء ومقاول لـ … ومقاول لـ…

] الرجل لم ينتظر ميقات الأرض لوضع شتول المانجو والنخيل وانتظارها اربع وخمس سنوات لتثمر، بل وجه بشراء الشتول المثمرة..

] ولو علمت عزيزي القارئ الفرق بين سعر الشتلة التي مازالت في عمر الاطفال الخُدج وتلك الشتلة التي بلغت الفطام وعلى وشك دخول المدرسة، فستضع كلتا يديك فوق رأسك للسعر المهول لتلك الشتول.

] اتجاه الرجل للزراعة جميل وليت كل رجال الأعمال استثمروا في الزراعة، ولكن يحتاج الرجل الى ان يرد على اسئلة كثيرة عند نيابة الثراء المشبوه ابتداءً من أين لك هذا ..!؟

] ثم يجب أن يرد على اسئلة نيابة غسل الاموال ايضاً، وعليه قبل كل هذا أن يخبرنا عن التريليونات التي تتقافز من حساباته المصرفية وهي ترقص عشرة بلدي على جثة الاقتصاد السوداني.

] السوباط لن يكون الأول ولا الأخير الذي نفتح ملفاته، لأن الدور سينتقل إلى أسماء كبيرة وجهابذة في عالم الثراء المشبوه.

خارج السور:

لهفي عليك يا وطني

مطلبنا ثابت:

] لا لقانون الأحوال الشخصية.

] مليونية نصرة نساء السودان.