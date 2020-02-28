(800) مليون جنيه خسـائر تلف مزرعة تابعة لسكر سنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتهم مدير عام مصنع سكر سنار المهندس عبدالرحمن محمد حسين، جهات لم يسمها، بالوقوف خلف تلف نحو ٧ الف فدان من خلال الرعي الجائر على المزرعة التابعة للمصنع.

وكشف في مؤتمر صحفي عقده أمس بمصنع سكر سنار عن ان حجم الضرر الناجم عن تلف المزرعة يقدر بحوالى ٨٠٠ مليون جنيه.

ونوه الى أن حماية المشروع كانت خدمة مدفوعة اسندت لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أن يتم ايقاف تكليف الجهاز واسنادها الى الشرطة علاوة على لجان المقاومة بقوة تقدر ب١١٥ فرداً، وبرر مدير المصنع سحب قوات جهاز الامن من حماية المصنع لتكرار عمليات الانفلات رغم مايدفعه المصنع لهم من مخصصات.

وأردف مدير المصنع: وجهنا نداءات استغاثة الى والي ولاية سناراللواء محمد عثمان وكافة الأجهزة الأمنية الا أنها لم تجد الاجابة، وتوقع مدير عام المصنع ان يؤدي التعدي على المشروع الى انهياره في ظل تمدد عمليات التخريب التي وصفها بالمتعمدة.