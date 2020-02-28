السمحة من كسلا.. بقلم ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السفريات الداخلية ..صالة المغادرة ..كنت جالسة بمفردي احمل كتاب حجي جابر (لعبة المغزل) ..الناس موزعة في كراسي الانتظار ..توقعا لنداء صعود الطائرة ..اتت سيدة لتجلس بقربي ..تابعت نظراتها وهي تتاملني من طرف خفي ..ومن ثم بادرتني

(انت من كسلا ؟ ولا ماشة زيارة ) ..

(لا والله ..انا لا من كسلا ولا ماشة زيارة ) ..حيرة علت وجهها جعلتني اعاجلها بتوضيح (انا ماشة حلفا الجديدة ) ..(اها ..انت حلفاوية ؟ ) ..اغلقت الكتاب يبدو ان الامر لن ينتهي ..قلت لها ( نعم والحمد لله ) ..ضحكت وقالت لي (والله الحلفاويين طيبين وحلفا الحاجات فيها رخيصة الزيت والجبنة والطحنية ..) ..رحم الله تلك الايام يا اختي عندما كانت مصانع حلفا الجديدة تهدر ماكيناتها طوال الوقت ..الى ان توقف اغلبها نتيجة السياسات العجيبة للعهد البائد ..(الله يجازي اللي كان السبب ) …فجاة احسست بانني شخصية ثقيلة الدم ..عادة لا احب حوارات المواصلات ..لا افضل الصداقات العابرة ..رغم ان هناك مقولة توصيك بمحادثة الغرباء ..احكي لهم كل ما يشغلك وما يثير حنقك ..افرغ رأسك المهموم من كل الهواجس وسلمها لرفيق الطريق العابر ..سيتعاطف معك ..ربما منحك نصيحة .بل ربما ذهب الى أكثر من ذلك وافتى لك بجواز فعل ذلك من عدمه ..المهم انه سيكون شخصا منحازا الى قصتك محايدا تجاه الاخر ..وسيذهب الى حال سبيله في نهاية الحكي ..وربما لن تجمعكما الصدف مرة اخرى .

رغم كل ذلك لا احب العلاقات الانسانية العابرة ..وارسل اشارات عديدة بذلك ..لكن لا يلتقطها الجميع ..والدليل رفيقة الطريق هذه ..(سرحتي وين ؟ قلت ليك عندك منو في حلفا ولا انت مستقرة فيها ؟) ..(لا والله انا ساكنة الخرطوم ..ماشة أزور اختي ) ..صمتت قليلا ومن ثم باغتتني بسؤال (انت ما عندك عيال ولا شنو )..ضحكت ..يبدو ان الامر سيتحول الى استجواب السجل المدني (الحمدلله عندي تلاتة ) ..(طيب ليه ما جبتيهم معاك ؟) ..لا كدا أوووفر ( والله شغالين جامعات ..ما في طريقة اخليهم يغيبوا اسبوع ) ..(طيب كان تاخري سفرتك لغاية الاجازة حقتهم ..) ..يا جماعة انجدوني ..(والله انا ماشة لظروف خاصة ) ..(ظروف زي شنو مثلا ؟ اختك عيانة ؟)…قبل ان ارد ..رن هاتفها النقال وصارت تتحدث مع الطرف الآخر (ما ممكن الموية لسه ما جات ؟ ..طيب شغلوا الموتور ..شنو ؟ الكهرباء لسه قاطعة ؟ ما ممكن ..امشي اعمل بلاغ ؟ كيف يعني العربية فيها مشكلة البطارية ما كان جبتوا واحدة جديدة ؟ طيب اعملوا مشترك من عربية عماد جارنا ..اها طلع الشغل بدري ؟؟ ..غايتو انا عارفة لما اسافر المشاكل كلها تطلع ..اصلي قفاي أعوج) ..كنت اتابع حديثها ضاحكة ..ذكرتني حالتها مثل حالة السودان تماما ..دائما نحن مشغولون باخبار الآخرين ..ومتابعة أحوالهم ..والبلد (بطاريتها نازلة ..وعماد جارنا مشى الشغل ) ..حكومة البشير لم يكن الشعب داخل دائرة اهتماماتها ..هي دائما موجهة (الدش ) تجاه الخارج ..فهي في حالة المساهمة في دعم حماس ..اوبناء مستشفى في جيبوتي ..اوانارة قرى الحدود مع تشاد ..او دعم طلاب جامعة افريقيا عشان لما يرجعوا لي أهلهم يقولوا السودانيين كريمين ..وكلو كوم و(التلصق .. بكسر التاء واللام والصاد ) في الدول العربية كوم تاني ..كل اسبوع وفود رايحة السبورة وجاية من السبورة ..ويا قلبي لا تحزن.

حديثي مع رفيقة الرحلة الكسلاوية ..جعلتني اعرف لماذا تزيلت بلادنا كل البلاد التي كانت تتقدمها ..وصرنا نقبع في القاع وربما اصبحنا مضرب المثل في سوء ادارة الموارد نتيجة عدم (التركيز في الورق) …لكن الجزء الجميل من الامر ان الوقت قد مضى سريعا ..فقد اتاني صوتها ونحن نهبط في مطار كسلا ..وهي تقول ( الف حمد الله على السلامة ..المرة الجاية جيبي معاك اولادك عشان تقعدي شوية وتزوري توتيل في كسلا ).