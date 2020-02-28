جمهور جدة بالسعودية يعتقل الفنانة هدى عربي حتى الفجر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوضحت الفنانة هدى عربي بان الحفلة الاخيرة التي احيتها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تعتبر من أجمل حفلاتها موصحة بانها ظلت تغني حتى الساعات الاولى من الصباح حيث قالت:(اكترحفلة غنيت فيها حتى الساعة ثلاثة ونصف اربعة الا حفلة جدة).
وذكرت عربي في لايف سجلته في وداعها لجمهور مدينة جدة من السودانيين بان الجمهور هو الذي اطربها قائلة:(اقول ليهم حفلتكم كانت من أجمل الحفلات وجمهور انيق جدا جدا مرتب وراقي وانا كنت دايما في حفلات الجمهور بقول انه انطرب بلحفلة في حفلة جدة طلعت انا المنطربة من الجمهور ناس حلوين جدا جدا).
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