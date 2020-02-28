ضجة وسط الفتيات قصيرات القامة بسبب البندول

الخليج 365 :

أثارت الأغنية الجديدة للفنان الشاب أحمد فتح الله الملقب بالبندول التي يقول مطلعها (ما صغيرة البت دي ياخي قصيرة) – أثارت تفاعلاً كبيراً وردود أفعال واسعة خاصة بين الفتيات قصيرات القامة حيث أدعت أكثر من فتاة بأن كلمات الأغنية و أوصافها تنطبق عليها.

وأوضحت إحدى المتابعات بأن الفنان قد أنصفها من خلال وصفه حيث قالت :(ي الله الاغنيييه دي لي انااااا بت راس هوس اخواته م صغيييره انا دي قصيره البندووووول انصفت لي حقي بين اخواني) وقالت أخرى: ( دائما مبدع فصلتني تفصيل بندولي والله) وقالت أخرى بأن الأوصاف فقط ينقصها ذكر اسمها عندما قالت:(الاغنيه رهيبه والصوووت عسل هههه انت بتوصف فيني يمين بالله شبرين وشامه واني راس هوووس …والوجنه بس اللكنه حقت اللسان م عندي م فضل الا تقول اسمي).