شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثارت صور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك انتباه رواد المواقع حيث ظهر حمدوك ” ببنطلون مكفوف أسفل حذائه في المناسبة التي جمعته مع رئيس المانيا .

وبحسب متابعات كوش نيوز كانت ردود الناشطين على مواقع التواصل عقلانية بعض الشئ منهم من لم يصدق الأمر والبعض الآخر لم يعط الأمر أهمية حيث كانت الردود (الكفه حقت البنطلون دي من قمت لقيتها ما جديده ولا شي من السبعينات عديل اكيد دا فوتوشوب ) وقال آخرون (شكرا حمدوك).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..بنطلون “حمدوك” يلفت الانتباه ورواد مواقع التواصل يرددون (شكراً حمدوك).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.