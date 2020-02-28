الحكومة تطلق سراح (21) من اسرى العدل و المساواة

شهاب محمد - الخرطوم - 28 فبراير، 2020 الخليج 365: إطلقت السلطات صباح اليوم “الخميس” سراح (21) من أسرى حركة العدل والمساواة من سجن الهدى ، وتم ذلك بموجب إعلان جوبا. المادة السابقة كشوفات ترقيات وإحالات في الشرطة المقالة القادمة تريزا شاكر تطل في رمضان عبر (يلا نغني)

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