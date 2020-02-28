محاكمة سياسية واخلاقية للسعودية والامارات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى عن تلكؤ سعودى اماراتى عن الوفاء بالتزام قطعته الدولتان على نفسيهما بمساعدة السودان ، واوضح الدكتور البدوى انه فى ظل الوضع الحرج جدا الذى يمر به اقتصادنا المهترئ أصلا فإن السعودية والامارات تأخرتا عن الوفاء بالتزامهما بتقديم منحة للسودان سبق الاعلان عنها ، وقال السيد الوزير ان الاشقاء فى السعودية والامارات لم يقدموا”2.25″ مليار دولار متبق من المنحة ، ونشرت صحيفة الصيحة الصادرة أمس الخميس عن الدكتور البدوى قوله :

إنّ السعودية والإمارات لم تقدما متبقي المنحة.

هذا الكلام الصريح والواضح جدا ومن الجهة ذات الاختصاص – وزارة المالية – يدحض الادعات الجوفاء للاستاذ محمد عصمت وغيره من السياسيين سعوديى الهوى الذين يصرون على ان السعودية ساعدت السودان وتساعده بغير حدود ومن غير من ولا اذى فاذا بالسعودية والامارات تتلكآن حتى عن الوفاء بوعد قطعتاه على نفسيهما فى الايام الأولى للاطاحة بالطاغية وهانحن نكمل احد عشر شهرا أو اقتربنا من ذلك والرياض وشقيقتها ابوظبى تتأخران عن مساعدة شقيقتهما الخرطوم التى تمر باصعب وضع اقتصادى ، ويفترض فى العاصمتين الشقيقتين بالذات وغيرهما من الاشقاء ان يأخذوا بيد الخرطوم الى بر الامان وجنودها يقاتلون فى اليمن خدمة للسعودية والامارات والسيد الوزير بكشفه الحقيقة انما يحاكم الرياض وابوظبى سياسيا واخلاقيا.