كشوفات ترقيات وإحالات في الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صدر اليوم كشف ترقيات وإحالات في صفوف ضباط الشرطة.

وتمت ترقية اللواء الرشيد موسي الزين اللواء طارق عطا فضل السيد، اللواء اسماعيل السيد بكري، اللواء عز الدين الشيخ علي منصور، اللواء جبريل سليمان لرتبة الفريق. فيما تمت إحالة مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد، الفريق عثمان كباشي والفريق عماد خلف الله للتقاعد، وبعض الضباط برتبة اللواء. السوداني

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