أديب: فرص السماع لمزيد من الشهود لا تزال مفتوحة الى اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو من العام الماضي المحامي نبيل أديب رفضه نشر المعلومات المتعلقة بنتائج التحقيق في هذا الوقت. وقال في منبر كباية شاي بصحيفة التيار عصر الخميس أن كشف المعلومات في هذا الوقت من شأنه أن يعرقل التحقيق، وربما يؤدي لهروب الجناة من العدالة. وأضاف ان التحقيق لا يزال جارياً، وأن فرص السماع لمزيد من الشهود لا تزال مفتوحة الى اليوم..

وشهد المنبر عدد من أمهات وأسر شهداء فض الاعتصام وجمع غفير من الناشطين والقانونيين والصحفيين والمواطنين. وأشار أديب ان مدة تكليف اللجنة ثلاثة أشهر، تنتهي في 22 مارس القادم قابلة للتجديد. وقال ان جميع المستندات المكتوبة والمسموعة والمرئية بما فيها الفيديوهات وغيرها ، والتي تم تسجيل وقائع لها- حسب قانون الاثبات- مقبولة كبينة بعد التحقق منها بواسطة خبراء في هذا المجال. ونوه الى أن نتائج التحقيق النهائية ستقدم للنيابة العامة، والتي ستقدمها بدورها للمحكمة.

يشار أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة تم تكوينها بقرار من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

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